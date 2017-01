Bochum. Im Kampf gegen Dauer-Belegung von Bibliotheksarbeitsplätzen hat die Ruhr-Uni Bochum ein neues Hilfsmittel eingeführt. Verlassen Studenten für längere Zeit ihren Platz in der Uni-Bibliothek müssen sie nun, wie im Auto, eine Parkscheibe stellen. Maximal eine Stunde bleibt der Platz dann für sie reserviert.

„Wir glauben, dass die Scheiben ein guter Beitrag für eine fairere Nutzung der knappen Ressource Arbeitsplätze sind“, erklärte Nils Beese, Fachreferent der Bibliothek. „Das Handtuch-Prinzip wie am Pool möchten wir hier nicht. Belegte Plätze sollen genutzt werden.“

Bochum folgt anderen Parkscheiben-Vorbildern

Die grünen Parkscheiben gibt es in Bochum seit Jahresbeginn. Studenten, die nach der eingestellten Zeit nicht zum Tisch zurückgekehrt sind, müssen damit rechnen, dass andere Studenten den Platz belegen. Ähnliche Systeme gibt es bereits an anderen Uni-Bibliotheken, etwa in Mannheim, Freiburg und Düsseldorf.

Von dpa/RND/zys