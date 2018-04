Ist schon wieder Weihnachten?

Hannover. Die Oma ist empört. Sie hat einen Wunschzettel von ihrem Enkel bekommen. Einen Wunschzettel zu Ostern! An erster Stelle steht ein neues Fahrrad. “Also hör mal“, sagt die Oma zu dem Achtjährigen, “Ostern ist doch nicht Weihnachten. Da gibt es nur Kleinigkeiten. Was zum Naschen hauptsächlich. Das war doch sonst auch so.“ Sonst hat Oma selbst aber auch keine große Sache aus dem Ostersonntag gemacht. Jetzt aber macht sie eine große Sache daraus.

Dieses Mal erzählt sie schon seit Wochen vom “festlichen Osterbrunch“ mit der ganzen Familie und was sie dafür alles einkaufen und vorbereiten muss. Es soll alles “vom Feinsten“ sein. Und für die Kinder trotzdem nur ein paar Kleinigkeiten? Gefärbte Eier, Schokohasen, vielleicht noch eine CD oder ein Buch also, während die Erwachsenen Champagner schlürfen, Lachsbrötchen, Saibling-Kaviar und handgemachte Pralinen vertilgen. Und das zuweilen von Karfreitag bis Ostermontag.

Übertreiben wir es neuerdings mit dem Festtagsrausch? Hochzeiten und Valentinstag, Halloween und runde Geburtstage werden heute in der Regel groß begangen. Warum also nicht auch Ostern wie eine Frühlingsausgabe von Weihnachten feiern? Als opulentes Fest voller Konsum und Köstlichkeiten?

Keine Frühlingsausgabe von Weihnachten

Trotz manch reichhaltig gedeckter Tafel am Ostersonntag scheint die Mehrheit der Deutschen davon weit entfernt zu sein. Die Kirche und die Konsumenten zumindest sehen in Ostern kein zweites Weihnachten. Veränderte Familienstrukturen führen Soziologen zufolge jedoch dazu, dass Festen wie Ostern als Gelegenheit zum Schenken und Feiern heute dennoch eine wachsende Bedeutung beigemessen wird: Viele Eltern sind beruflich sehr eingebunden oder leben getrennt. Die Großeltern wohnen häufig weit weg. Familiäre Rituale oder einfach nur gemeinsame Zeit sind rar.

An Festen wie Weihnachten oder eben auch Ostern wird dann kompensiert, was das restliche Jahr über zu kurz kommt. Warum nicht? Es ist doch wunderbar, wenn wir uns (wenigstens) Zeit nehmen für besondere Feste. Diese bedeuten auch eine kleine Flucht aus dem Alltag. Da gibt es dann eben ein besonderes Essen, und wir ziehen uns vielleicht auch schicker als sonst an.

Das alles muss keineswegs luxuriös und teuer sein. Hefezopf schmeckt eh vielen besser als Kaviar. Ostern ist das Fest des Lebens und des Lichts. Zweifellos ein Grund, auch groß zu feiern. Mit Familie und Freunden. Die christliche Botschaft gerate dabei keinesfalls in Vergessenheit, bekräftigt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) – auch wenn es vereinzelt Theologen gibt, die befürchten, Ostern werde mehr und mehr auf ein Konsumfest reduziert.

Zeit des Verzichts – auch für Nichtgläubige

Ostern gelte nach wie vor als das höchste christliche Fest, betont ein EKD-Sprecher auf Anfrage. Die Gottesdienste zu Karfreitag und Ostersonntag seien gut besucht. Die siebenwöchige Passionszeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag immerhin ist auch für viele Nichtgläubige eine Zeit der Besinnung und inneren Einkehr, der Bescheidenheit und des Verzichts – und das nicht allein auf Lebens- und Genussmittel, sondern oft auch auf Smartphone, Computer, Fernsehen oder Shopping.

Die Fastenzeit markiert eine Ruhephase für Körper und Geist. Da wirken die Bestrebungen des Einzelhandels, nur ein paar Wochen nach dem Weihnachtsgeschäft, schon wieder das nächste Fest zu bewerben, oftmals übertrieben und aufdringlich.

Der Wirtschaftsphilosoph Philip Kovce äußerte vor einigen Monaten in einem Beitrag für den Deutschlandfunk, dass “der Ganzjahreskapitalismus dieser Tage weder Winterschlaf noch Frühjahrsmüdigkeit kennt. Also verkauft er auch an Weihnachten und Ostern. So weit, so gut. Wenn er allerdings beginnt, die Feste selber zu verkaufen, ja, wenn wir beginnen, Feste als solche für käuflich zu halten, dann verarmen wir nicht nur finanziell, sondern auch kulturell.“

Vom gemeinsamen Bemalen von Eiern bis zur Osternestsuche: viele Osterbräuche sind eher bescheidener Natur – und machen den meisten Kindern trotzdem mehr Spaß als teure Geschenke. Quelle: iStockphoto

Die österliche Produktpalette im Einzelhandel legt nahe, dass Ostern mittlerweile auf ein gut zu vermarktendes Event reduziert wird. Das Angebot jedenfalls ist schier grenzenlos – und auch beim Preis gibt es kein Limit nach oben. Wenn der Osterhase alles, was als Ostergeschenk angepriesen wird, in seine Kiepe packen und schleppen müsste, wäre er wohl ein echter Fall für die Liste der vom Aussterben bedrohten Arten.

“Osterkalender“ nach dem Vorbild des Adventskalenders sollen Kindern die Zeit bis zur bescherungsreichen Nestsuche versüßen, Floristen verlegen sich nicht mehr nur auf den Verkauf dekorativer Zweige oder Frühblüher im Topf, sondern offerieren aufwendig gefertigte Osterkränze, während Porzellanhersteller Tafelgeschirr mit Hasen- und Huhn-Motiven “für besonders festliche Stimmung“ im Portfolio haben und Bekleidungsketten mit “festlichen Outfits für die Osterfeiertage“ werben.

Wer dann auch noch in Kaufhäusern oder bei Onlinehändlern die “Geschenkideen zu Ostern“ von Präsentkörben über Kaffeevollautomaten bis hin zu Designerhandtaschen durchstöbert, sieht sich vollends an den Gabentisch zu Heiligabend erinnert.

Die Kaufrausch bleibt aus

Doch die Kauflaune der Kunden ist offenbar eher verhalten. So hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) für März einen Rückgang des Konsumklimas gegenüber dem Vormonat um 0,2 auf 10,8 Punkte prognostiziert. Bereits im Februar habe die Verbraucherstimmung im Vergleich zum Jahresanfang einen Rückschlag erlitten, meldete die GFK jüngst.

Auch der Einzelhandel selbst gibt sich nicht euphorisch, was das Ostergeschäft angeht: So spricht der Handelsverband Deutschland (HDE), die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels zwar davon, dass Ostern für die Händler “zusätzliche Umsatzimpulse“ bedeute, die aber keinesfalls gleichzusetzen seien mit dem Weihnachtsgeschäft. Tatsächlich ist dem HDE zufolge Ostern “nur“ der drittwichtigste Anlass zum Schenken – nach Weihnachten und Geburtstagen. Nach wie vor am beliebtesten sind zu Ostern Süßwaren. Aber auch Spielwarenanbieter profitieren.

Riesiger Andrang bei der Ostereiersuche

“Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich“ witzelte bereits Wilhelm Busch vor mehr als 120 Jahren. Da war das Brauchtum, dass der Hase Eier im Gras versteckt, immerhin auch schon fast dreihundert Jahre alt.

Viele Städte und Gemeinden laden ihre jüngsten Bewohner alljährlich zur Ostereisuche in Parks und auf Wiesen ein. Der Andrang ist jedes Mal und überall riesig und zeigt, dass Kinder noch immer Freude daran haben, Nester aufzuspüren, in denen weder ein Legobaukasten noch ein Computerspiel liegen, sondern tatsächlich nur ein Schokohase oder ein Osterei. Auch wenn das vielleicht etwas dicker ist als zu Wilhelms Buschs Zeiten.

Die Mehrheit der Kinder erwartet keine großen und teuren Überraschungen im Osternest. Das bestätigt nicht zuletzt das Team des Osterhasen in Ostereistedt, einem 400-Seelen-Ort im niedersächsischen Rotenburg an der Wümme. Dort gehen jährlich 30 000 Karten und Briefe von Kindern aus der ganzen Welt ein. Eine E-Mail-Adresse hat Meister Langohr (noch) nicht. Doch das tut seiner Popularität keinen Abbruch.

Grußbotschaft statt Wunschzettel

Unter den ausländischen Fans sind nach Angaben der Deutschen Post, die die Hasen-Korrespondenz koordiniert, vor allem Mädchen und Jungen aus Taiwan. Das ist vor allem deshalb erstaunlich, weil Ostern in Taiwan, wo nur etwa 5 Prozent der Bewohner Christen sind, fast gänzlich unbekannt ist und der Handel dort auch noch nicht versucht hat, Ostern als religions-unabhängigen Anlass zum Geschenkekauf zu etablieren. Die taiwanesischen Kinder schreiben daher keine Wunschzettel, sondern senden vor allem Grüße.

Ebenso wie die meisten anderen Kinder. Das stellen die Studenten und pensionierten Postbeamten, die die Zuschriften beantworten, jedes Jahr aufs Neue fest. Hauptsächlich gehen Grüße und Bilder für den Osterhasen in Ostereistedt ein. Die Kinder beschenken den Osterhasen, ohne selbst eine Gegenleistung einzufordern – ausgenommen vielleicht einen Antwortbrief als Bestätigung, dass es ihn gibt. An so viel Bescheidenheit können sich Eltern und Großeltern ein Beispiel nehmen. Nicht nur zu Ostern.

Von Kerstin Hergt