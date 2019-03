Leinefelde

Der will (nicht nur) spielen... Ein Jogger ist im Eichsfeld erst von einem Hund und danach von dessen Herrchen attackiert worden. Der Läufer war in Leinefelde in Thüringen unterwegs, als er von dem Hund angegriffen wurde, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Der Jogger wehrte die Attacke des Tieres mit Pfefferspray ab. Daraufhin schlug ihm der Hundebesitzer ins Gesicht, wobei der Jogger leicht verletzt wurde.

Der unbekannte Hundehalter und sein Vierbeiner entfernten sich nach dem Zwischenfall. Zum Alter des Joggers machte die Polizei keine Angaben.

Von RND/dpa