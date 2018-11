Vernal

Zwei Teenager haben im US-Staat Utah ein Kleinflugzeug gestohlen und sind abgehoben. Nach einem 24 Kilometer langen Flug landeten sie am Donnerstag sicher auf einem Regionalairport im Ort Vernal, wo sie von der Polizei in Empfang genommen wurden, wie die Zeitung „The Desert News“ berichtete.

Laut dem Sheriffsbüro im Bezirk Uintah hatten sich die 14 und 15 Jahre alten Jungen zunächst von einer Freundesclique in der Gegend um den Ort Jensen losgeeist, sich dann offenbar Zugang zu einem Traktor verschafft und waren zu einem privaten Rollfeld gefahren, wo sie sich unerlaubterweise als Hobbypiloten betätigten. Wenig später wurde das Duo an Bord der einmotorigen Cessna auf niedriger Flughöhe entlang einer Autobahn gesichtet. Sie kamen in einer Jugendhaftanstalt in Vernal.

Von RND/AP