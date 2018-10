Berlin

Der Fall des Kindes, das ein anderes Kind durch den Wurf eines Holzklotzes von einem Hochhaus getötet haben soll, erschüttert Deutschland. Jetzt wurde bekannt: Eine Überwachungskamera im Haus brachte die Ermittler auf die Spur des Zehnjährigen, der den Tod des Jungen (8) verursacht haben soll. Der junge Tatverdächtige wurde am Dienstag in seiner Grundschule festgenommen, berichtet die Zeitung „B.Z.“.

Die Schwester des getöteten Achtjährigen sagte der Zeitung: „Wir sind fassungslos. Wir wussten nichts von einer Festnahme.“

Die Überwachungskameras sind laut „B.Z.“ in beiden Fahrstühlen und im Hausflur des Hochhauses installiert. Auf den Videoaufnahmen sei zu sehen, wie der Zehnjährige am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit dem 50 Zentimeter langen Birkenstamm ins Haus ging und es nach der Tat wieder verließ, schreibt die „Bild“. Der Junge muss beim Verlassen des Gebäudes sogar noch an dem am Boden liegenden Achtjährigen vorbeigegangen sein – es gibt nur einen Ausgang, schreibt die „B.Z.“.

Konnte der Tatverdächtige gar nicht sehen, dass der getötete Junge vor dem Haus stand?

Allerdings gibt es die Vermutung, dass der Zehnjährige gar nicht sehen konnte, dass der von dem Holzklotz getötete Junge vor dem Haus stand: Die Balustrade der frei zugänglichen Balkone sei 1,10 Meter hoch, er konnte vermutlich nicht darüber schauen.

Der verdächtige Zehnjährige hat die Tat zugegeben. Er kann wegen seines Alters nicht bestraft werden - Kinder sind nicht strafmündig. Erst ab dem Alter von 14 Jahren können in Deutschland Taten strafrechtlich verfolgt werden.

Der Achtjährige war am Sonntag zusammen mit einem Freund gerade mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von dem Stück einer Birke getroffen wurde. Der Holzklotz war aus einem 15-stöckigen Haus im Märkischen Viertel (Reinickendorf) in die Tiefe gefallen. Der Kleine wurde schwer am Kopf verletzt und starb. Der Vater des Jungen sagte der „Bild“-Zeitung (Dienstag), er könne nicht glauben, dass sein einziger Sohn nicht mehr lebe.

Von RND