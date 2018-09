Sesto San Giovanni

Bei einer waghalsigen Aktion auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Norditalien ist ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Freunde des Jungen sagten der Polizei in Sesto San Giovanni, sie seien am Samstagabend auf das Dach gestiegen, um ein Selfie zu machen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag. Als sie von Sicherheitsleuten entdeckt wurden, wollten sie sich aus dem Staub machen. Dabei sei der 15-Jährige in einen Lüftungskanal und meterweit in die Tiefe gefallen.

Die Feuerwehr sprach auf Twitter von einer „dramatischen Rettung“, die stundenlang gedauert habe. Der Jugendliche starb wenig später im Krankenhaus.

Von RND/dpa