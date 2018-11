Panorama Prozess gegen Drogenboss - Jury-Kandidat bittet „El Chapo“ um Autogramm „Weil ich ein bisschen Fan bin“: Im Prozess gegen „El Chapo“ Joaquín Guzmán hat einer der Jury-Kandidaten den berüchtigten Drogenboss um ein Autogramm gebeten. Die Reaktion des Angeklagten war vielsagend.

Joaquin „El Chapo“ Guzman bei seiner Ankunft in New York. Quelle: U.S. law enforcement via AP