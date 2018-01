Kamele nach „Botox-Doping“ disqualifiziert

Riad. Bei einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien sind im Kampf um den Titel „Miss Kamel“ gleich zwölf Tiere disqualifiziert worden. Der Grund: Der Besitzer hatte Botox eingesetzt, um die Kamele hübscher zu machen, wie die britische Zeitung Daily Mail und weitere Medien berichteten.

Beim King-Abdulaziz-Kamel-Festival, das nahe Riad stattfindet, gelten allerdings strenge Regeln. „Kamele, die Drogen in den Lippen haben, rasiert sind oder in ihrer natürlichen Form sonst irgendwie verändert wurden“, dürfen laut Regelbuch nicht am Wettbewerb teilnehmen.

28 Tage dauert das Fest, neben dem Schönheitskontest gibt es noch weitere Wettbewerbe wie Kamelrennen, Gehorsamswettbewerbe, Kamelhaar-Kunst und Fotowettbewerbe. Insgesamt werden 57 Millionen Dollar an Preisgeld ausgeschüttet.

Von RND/sag