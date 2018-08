Stockholm

Ein schwedisches Kampfflugzeug ist am Dienstag in Ronneby abgestürzt, nachdem es mit einem Schwarm größerer Vögel kollidierte. Der Pilot hat überlebt. Er habe sich aus dem Flieger herauskatapultieren lassen, teilten die Rettungskräfte mit.

Nach der Kollision in etwa 1000 Metern Höhe in Südschweden habe er die Kontrolle über sein Flugzeug verloren und den sogenannten Raketenstuhl betätigt. Er wurde aus dem Flieger herausgeschleudert und schwebte in einem Fallschirm sicher zur Erde. Das Flugzeug stürzte weniger Kilometer entfernt in einen Wald und löste einen Brand aus.

Jedes Jahr bis zu zehn Zusammenstöße mit Vögeln

Der Chef der schwedischen Luftflotte sagte, die Jagdflieger hätten jedes Jahr bis zu zehn Zusammenstöße mit Vögeln. In der Regel gehe das aber gut aus. Die Militärmaschinen seien recht robust.

Von RND/dpa