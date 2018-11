Kassel

In einem Kasseler Studentenwohnheim sind am Donnerstagnachmittag die Leichen einer jungen Frau und eines Mannes entdeckt worden. Die Hintergründe des Todes seien noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gewaltverbrechen schließt die Polizei nicht aus. Bei der Toten handele es sich um die Bewohnerin der Wohnung in dem neugebauten, vierstöckigen Wohnheim am Ostring, erklärte der Sprecher. Die Identität des Mannes sei noch nicht ermittelt.

Zu genaueren Umständen des Todes und dem Auffinden der Leichen wollte die Polizei am Nachmittag unter Verweis auf laufende Ermittlungen keine Angaben machen. Die Leichen sollen am Freitag obduziert werden, so der Sprecher.

