War es der große Hunger? Oder doch die Neugier? Wie und warum der Kater mit dem Kopf in einer Konservendose stecken bleiben konnte, bleibt ein Rätsel. Fest steht nur: Das Tier hatte am Ende jede Menge Glück. Ein Hund in der Gemeinde Hanhofen ( Rheinland-Pfalz) entdeckte den Kater und alarmierte aufgeregt seine Besitzer. Die fanden den Kater in seiner misslichen Lage in einer Ecke in ihrem Garten.

Kater lässt sich von Helfern nicht befreien

„Die Besitzer des Grundstücks haben uns sofort angerufen“, sagte Michael Sehr, Gründer der Tierrettung Rhein-Neckar, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Auch für sein Team war der Fund außergewöhnlich. „Eigentlich wollten wir den Kater sofort aus der Dose befreien, aber wir hatten keine Chance.“ Der Kopf habe sehr fest gesteckt und zudem sei der Kater äußerst aggressiv gewesen. Die plötzliche Dunkelheit in der Dose habe ihn verängstigt, ist sich Sehr sicher. Und man wisse auch nicht, wie lang das Tier schon in dieser Zwangslage gesteckt habe.

Neue Familie für den Pechvogel gesucht

Die Helfer brachten den Kater zum Tierarzt. Der musste den Patienten in Narkose versetzen, um mit etwas Gleitmittel den Kopf endlich aus der Dose zu bekommen. Heute geht es dem Kater wieder gut. „Weil er nicht registriert war, haben wir ihn kastrieren und kennzeichnen lassen“, sagt Sehr. So habe der Kater jetzt im Tierheim eine viel bessere Chance, vermittelt zu werden. Im Idealfall an eine nette Familie, die künftig für den Kater die Dosen öffnet.

Von RND/car