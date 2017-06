Los Angeles. Von Hollywood nach Harvard. Katie Holmes hat sich an der Business School der Elite-Universität als Studentin eingeschrieben. Die Ex-Ehefrau von Tom Cruise belegt dort den Kurs „Business of Entertainment, Media and Sports”, wie ein Instagram-Post der Uni bestätigt.

Laut Kursbeschreibung lernen die Studenten bei der Dozentin Professor Anita Elberse, wie sie „kreative Produkte und Portfolios erarbeiten und managen und andere wichtige Strategien entwickeln.“ Die 38-Jährige, die sich unter dem Namen ihrer Firma „Noelle Productions“ (Noelle ist Holmes zweiter Vorname) einschrieb, ist nicht das einzige prominente Mitglied im Kurs.

Auch FC Barcelona-Star Gerald Piqué (ohne Ehefrau Shakira) sitzt mit ihr in der Vorlesung. Holmes freut sich total auf die Herausforderung und schrieb bei Instagram: „Ich bin so dankbar und aufgeregt, mit so vielen brillanten Leuten die Harvard Business School besuchen zu dürfen.“

I am so thankful and excited to be @harvardhbs with so many brilliant people. @anitaelberse #harvardbusinessschool Ein Beitrag geteilt von Katie Holmes (@katieholmes212) am 31. Mai 2017 um 16:18 Uhr

Von RND/sin