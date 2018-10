Burbank

Sie hat selbst in einer erfolgreichen „Walt Disney“-Filmreihe mitgespielt – in „Fluch der Karibik“ – und verbietet ihrer Tochter trotzdem, sich bestimmte Disney-Filme anzusehen: So will Keira Knightley nicht, dass ihre dreijährige Tochter unter anderem „Cinderella“ oder „Ariel, die kleine Meerjungfrau“ guckt.

Das hat die Schauspielerin in der „Ellen DeGeneres Show“ erzählt – und dafür gute Gründe genannt. „Sie wartet auf einen reichen Typen, der sie rettet“, sagt sie über die Figur Cinderella, „mach das nicht, rette dich selbst“. Sie erntet Applaus für ihre feministische Erziehung.

Auch an Ariel hat sie etwas auszusetzen, obwohl die Songs im Film „großartig“ seien: „Gib deine Stimme nicht für einen Mann auf – Hallo?!“, so ihr entrüsteter Kommentar. Und welche Disney-Filme darf Knightleys Tochter gucken? „Findet Dorie“, so die Antwort der Schauspielerin – ein Film mit einer starken, weiblichen Hauptfigur.

Keira Knightley Tochter will mal Löwe werden

Wenn sie mal groß sei, wolle Knightleys Tochter übrigens mittlerweile nicht mehr Zahnärztin werden – das sei der erste Wunsch gewesen –, sondern Löwe. Warum nicht? Das nimmt Ellen DeGenere zum Anlass, Knightley ein Halloween-Kostüm für ihre Tochter zu schenken: einen Löwen im Zahnarzt-Outfit.

Von RND/hsc