25 YEARS - OVER THE HUMP Tour 2019 😁🎸🎉 Das Erfolgsalbum zum ersten Mal in voller Länge – Live! Tickets ab Montag um 10:00 auf eventim.de Pressetext & Alle Tourdaten ⬇️ Jede erfolgreiche Band veröffentlicht in ihrer Karriere das eine, ganz besondere Album, das ihr den Durchbruch bringt. Bei THE KELLY FAMILY war es das im Sommer ´94 veröffentlichte legendäre Album „Over The Hump“. Ein Album, das von nun an alles im Leben der Kellys verändern sollte. Ein Album, mit dem die Kellys von heute auf morgen von Straßenmusikern zu Megastars wurden. Mit Hits wie „An Angel“, „First Time“, „Why Why Why“ und vielen anderen, verkaufte sich dieses Album über 3,5 Millionen Mal und ist damit das bisher erfolgreichste Album von THE KELLY FAMILY. Das Besondere an „Over The Hump“ ist, dass es die unbeschreibliche Magie der Family widerspiegelt, wie kein Zweites. In den 90ern wurde „Over The Hump“ der Soundtrack einer ganzen Generation, der sie bis heute begleitet. Das Album zeigt auf unvergleichliche Weise den musikalischen Weg den THE KELLLY FAMILY seit ihrer Zeit als Straßenmusiker gegangen ist. Exzellentes Songwriting, emotionale Geschichten gepaart mit der gereiften Musikalität jedes Einzelnen machen dieses Album zu einem „All-time Megaseller“, der aus der deutschen Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken ist. 2019 wird ein besonderes Jahr für THE KELLY FAMILY, denn das Album „Over The Hump“ feiert 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert nach Veröffentlichung wird THE KELLY FAMILY im Herbst auf große „25 YEARS - OVER THE HUMP“ Arena-Tournee gehen und dieses Jubiläum gebührend mit seinem Publikum feiern. THE KELLY FAMILY: „Wir werden bei dieser Tournee im ersten Teil der Show das Album „Over The Hump“ in der Reihenfolge der original Tracklist spielen.“ Das Besondere daran ist, dass viele Songs aus diesem Album, wie „Once in A While“, oder „Santa Maria“, schon sehr lange nicht mehr live auf der Bühne gespielt wurden. „Im zweiten Teil des Konzerts werden wir dann die größten Hits unserer 40-jährigen Bandgeschichte und auch einige Songs, die unseren Fans sehr am Herzen liegen spielen“, so THE KELLY FAMILY. Es wird ein einmaliges Konzert und sicherlich ein sehr emotionaler und ergreifender Abend für die Band und das Publikum werden. Ein Konzerterlebnis mit vielen Erinnerungen – eine Zeitreise, zurück ins Jahr 1994 – inszeniert mit einer hochmodernen Licht- und Bühnen-Show. In der Symbiose mit der unglaublichen Kraft und Faszination dieser Familienband, erwartet den Besucher zweifelsohne eine beeindruckende Live-Show, die alle mitreißt Für THE KELLY FAMILY ist und bleibt „Over The Hump“ ein nicht wegzudenkender Meilenstein ihrer Karriere! Zum ersten Mal wird dieses Album am Stück und live zu erleben sein. Der Vorverkauf startet am 22.10. ab 10 Uhr auf eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 25 YEARS - OVER THE HUMP 22.11.2019 Köln - LANXESS arena 23.11.2019 Mannheim - SAP arena 24.11.2019 Frankfurt a.M. - Festhalle 27.11.2019 Braunschweig - Volkswagen Halle 28.11.2019 Magdeburg - GETEC-Arena 29.11.2019 Leipzig - Arena-Leipzig 01.12.2019 Kiel - Sparkassen-Arena-Kiel 05.12.2019 Hannover - TUI Arena 06.12.2019 Chemnitz - Messe 07.12.2019 Berlin - Mercedes-Benz Arena 12.12.2019 Bremen - ÖVB-Arena 13.12.2019 Schwerin - Sport- und Kongresshalle 14.12.2019 Hamburg - Barclaycard Arena 19.12.2019 AT-Wien - Wiener Stadthalle – Halle D 20.12.2019 München - Olympiahalle München 21.12.2019 Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle 22.12.2019 CH-Zürich - Hallenstadion Zürich 26.12.2019 Oberhausen - König-Pilsener-ARENA 27.12.2019 Düsseldorf - ISS Dome 28.12.2019 Dortmund - Westfalenhalle