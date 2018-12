London

Der anstehende Auszug von Prinz Harry und Herzogin Meghan hat die Gerüchte um Streit zwischen den Herzoginnen Kate und Meghan noch angefeuert: Den Grund dafür, dass das Paar, das nächstes Jahr sein erstes Kind erwartet, aus dem Kensington Palace in London in ein Cottage nach Windor ziehen will, sehen viele in einem Zwist zwischen den beiden Ehefrauen. Denn dann sind die beiden royalen Paare keine direkten Nachbarn mehr, wie zurzeit noch.

Nun hat der Kensington Palace sich zu einem seltenen Statement gegenüber „People“ hinreißen lassen. Normalerweise lässt der königliche Hof solche Gerüchte unkommentiert. So waren Gerüchte aufgekommen, dass Kate mit Meghan geschimpft hatte, weil die mit deren Personal schlecht umgegangen sei. Das dementierte der königliche Palast jetzt. „Das ist nie passiert“, sagte demnach ein Sprecher des Kensington Palace.

Zu dem Gerücht, dass Meghan bei ihrer Hochzeit Kate zum Weinen gebracht hatte, sagte der Sprecher jedoch nichts.

