Großsaara

Ein sechsjähriges Kind ist in einer Gartenanlage in Großsaara (Landkreis Greiz) offensichtlich durch einen Schuss schwer verletzt worden. Die Polizisten, die durch einen Notruf alarmiert worden waren, hörten beim Eintreffen weitere Schüsse im Umfeld der Gartenanlage, wie die Landespolizei Thüringen in Erfurt am Samstagabend mitteilte.

Das verletzte Kind sei sofort nach Gera in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Im Rahmen der Ermittlungen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers seien am Rande der Gartenanlage Jäger entdeckt worden. Die Polizei habe die Jagd sofort beendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

