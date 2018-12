Houston

Die britische Restaurantkette „Frankie & Benny’s“ setzt auf Familienzeit: Eltern, die während des Essens ihre Smartphones abgeben, müssen für das Essen ihrer Kinder nicht zahlen. Doppelter Gewinn also: mehr Zeit ohne Ablenkung mit der Familie, weniger Kosten. Das berichtet die Zeitung „Lancashire Post“.

Die sogenannten „No-phone zones“ gebe es in den 250 britischen Filialen der Restaurantkette. Die Eltern müssen ihre Smartphones während des Essens in eine Box legen. Die Kette sagte demzufolge, dass 72 Prozent der britischen Kinder wollten, dass ihre Eltern weniger Zeit am Handy und mehr Zeit redend mit ihnen verbringen. Währenddessen sagten 77 Prozent der Eltern, dass sie ein schlechtes Gewissen hätten wegen der Zeit, die sie am Smartphone verbrächten.

Familie soll an erster Stelle stehen – ohne Smartphones

Ein Sprecher von „Frankie & Benny’s“ sagte der „ Lancashire Post“ zu der Aktion, die noch bis kommenden Freitag laufen soll: „Wir wollen, dass die Familie an erster Stelle steht, wenn man ein „Frankie & Benny’s“ betritt, vor allem jetzt vor Weihnachten.“

Von RND/hsc