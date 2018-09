Köln

Es sollte eine musikalische Hommage an die Jahrtausendwende werden: Neben (Ex-) Stars wie Oli P. und den „Hitgiganten“ sollte auch der DJ Gigi D’Agostino im Kölner Club „Bootshaus“ seine größten Hits auflegen. Bis zu 120 Euro hatten die Partybesucher für die Eintrittskarten gezahlt. Doch der Mann mit Kapitänsuniform, Goldkettchen und Sonnenbrille, der gegen zwei Uhr für rund zwanzig Minuten ans DJ-Pult trat, war nicht der echte Gigi. Der Veranstalter hatte ein Double engagiert.

Fans bemerken Fake durch Youtube-Videos

Statt des echten Künstlers, der mittlerweile 50 Jahre alt ist und mit seiner Italo Dance Musik um das Jahr 2000 die Charts bestimmte, trat ein Bekannter des Veranstalters in dem Kölner Club auf. In lässiger Pose spielte er vor rund 3500 Menschen die größten Hits „L’Amour Toujours“ und „The Riddle“, das Publikum feierte – einige Gäste stellten Videos davon später auf Youtube. Da fällt eingefleischten Fans auf: Das muss ein Double sein. „100 % Fake Gigi“, heißt es in einem Kommentar, auch weil der echte DJ diesen Auftritt nie bestätigt oder beworben habe. Das Double sei zudem äußerst jung.

Veranstalter gibt Fehler zu und will Tickets erstatten

„Wir haben einen Fehler gemacht“, gab der Veranstalter einige Tage später in einem Video zu. „Das ist eine sehr unglückliche Situation, die wir so nicht beabsichtigt haben.“ Aus „verschiedensten Gründen“ sei es nicht dazu gekommen, dass der echte Star auftreten konnte – darauf verzichten wollte man aber nicht. „Das macht man nicht, das tut mir leid“, heißt es vom Veranstalter, der die Eintrittskarten nun zurückerstatten will.

