Panorama Köln - Stadtarchiv-Einsturz: Staatsanwaltschaft geht gegen Freisprüche vor Drei Freisprüche und eine Bewährungsstrafe – dieses Urteil im Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs haben nicht alle als gerecht empfunden. Das sieht offenbar auch die Staatsanwaltschaft so und hat Revision eingelegt.

Trümmer liegen in Köln an der Stelle, an der sich das eingestürzte Historischen Stadtarchiv befand. Quelle: Oliver Berg/dpa