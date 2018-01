Konzert-Absage erzürnt israelische Bürgerrechtler

Jerusalem. Die Gruppe reichte am Dienstag eine Klage in Jerusalem ein und forderte im Namen von drei mutmaßlich geprellten Konzertbesuchern eine Entschädigung von etwa 10.000 Euro.

Die Klage sei ein Versuch, harte Konsequenzen gegen Menschen zu erreichen, die selektiv auf Israel abzielten und den jüdischen Staat unrechtsmäßig und illegal boykottierten, sagte Anwältin Nizana Darschan-Leitner, die die Bürgerrechtsgruppe leitet. Die Klage wäre der erste Prozess auf Grundlage eines umstrittenen israelischen Anti-Boykott-Gesetzes aus dem Jahr 2011. Dafür müsse bewiesen werden, dass der Aufruf zu einem letzendlichen Boykott geführt habe - was in diesem Fall eindeutig sei, so die Anwältin.

