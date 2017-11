Krankenpfleger Niels H. soll 106 Menschen getötet haben

Oldenburg. Im Fall der Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers Niels H. aus Niedersachsen gehen die Ermittler inzwischen von 106 Toten aus. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Abschluss weiterer toxikologischer Untersuchungen in Oldenburg mit. Die Taten verteilen sich auf die Arbeitszeit des Pflegers in Delmenhorst sowie im Klinikum Oldenburg. Zuvor waren die Ermittler von 90 Taten ausgegangen. In ihrem Bericht werden detailliert die jeweiligen Beweismittel (Substanznachweis, Geständnis, Exhumierung, Zeugenaussage) sowie die verwendeten Gifte aufgeführt. Besonders oft kam Ajmalin zum Einsatz, ein Indolalkaloid aus den Wurzeln der Indischen Schlangenwurzel. Es wird als Arzneistoff zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Nach wie vor offen seien die Ergebnisse der durch die Staatsanwaltschaft über die internationale Rechtshilfe in Auftrag gegebenen Exhumierungen in der Türkei. Eine Anklageerhebung gegen Niels H. wird voraussichtlich Anfang kommenden Jahres erfolgen, heißt es.

Von may/RND