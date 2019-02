Pfaffenweiler

Auf den Weg in die Schlachträume einer Metzgerei ist eine Kuh geflohen – und musste knapp drei Stunden später von einem Jäger des Forstamtes erlegt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. An der Suche nach dem Tier war am Donnerstagmittag auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Mitarbeiter der Metzgerei schafften es nicht, die Kuh einzufangen

Das Tier war beim Entladen in Pfaffenweiler, einem Ortsteil von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgebüxt. Zunächst versuchten zwei Mitarbeiter der Metzgerei die Kuh einzufangen, mussten dann aber die Polizei alarmieren.

