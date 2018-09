Eisleben

Eine Kuh hat vermutlich einen 65-Jährigen bei Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz angegriffen und verletzt. Der Mann war am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Seine Familie hatte die Polizei alarmiert, weil der 65-Jährige nicht wie üblich nach Hause gekommen war. Der Mann war am Nachmittag auf einer Koppel, um sich um seine Kühe zu kümmern.

Polizisten fanden Landwirt schwer verletzt auf der Weide

Als abends nur der Hund nach Hause kam, machten sich zunächst die Angehörigen auf die Suche nach dem 65-Jährigen. Als sie ihn nicht finden konnten, alarmierten sie die Polizei. Schließlich fanden die Beamten den Mann auf der Koppel. Er hatte Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Außerdem sei er unterkühlt gewesen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet aufgrund der Verletzungen, dass der Mann von einer Kuh angegriffen worden ist.

Von RND/dpa