Kundin blamiert sich wegen Klodeckels bei Twitter

London. Nach einem Einkauf bei Ikea können die Nerven schon einmal blank liegen – lange Schlangen an den Kassen und sperrige Kartons, die nicht in den Kofferraum passen wollen, bringen so manchen Kunden an den Rand des Wahnsinns. Wenn sich der Einkauf zu Hause dann noch als Fehlkauf herausstellt, ist die Stimmung endgültig im Keller.

So ist es wohl auch Marie Stand aus Cambridge ergangen: Die Britin kaufte in einer Filiale des schwedischen Möbelhauses einen neuen Toilettensitz. Schlicht und weiß sollte er sein. Doch als sie den Karton öffnete, erlebte sie sozusagen ihr blaues Wunder: Der Klodeckel war blau – und die Britin verärgert.

Ein Umtausch war nicht mehr möglich, hatte Stand den Kassenbon doch bereits weggeschmissen. Doch ihre Tochter Amber leistete Abhilfe, wie sie später auf Twitter schrieb: Sie zeigte ihr die Gebrauchsanweisung. Mutter Marie hatte schlicht die blaue Schutzfolie nicht abgezogen.

So Mum bought a £40 toilet seat from ikea, gets home and starts freaking out because it’s bright blue and she’s chucked away the receipt.. after about 30 mins of accepting it she’s finally got her head around the idea of having a blue toilet, until I come and read the label 🙄 pic.twitter.com/50OXqJo4wN — Amber (@amber_stent) April 1, 2018

„Meine Mutter hat einen Toilettensitz von IKEA gekauft, kam nach Hause und drehte durch, weil der Sitz blau ist und sie die Rechnung bereits weggeworfen hatte. Über 30 Minuten lang hat sie versucht, ihre neue blaue Toilette zu akzeptieren. Bis ich kam und die Gebracuhsanweisung gelesen habe“, schrieb Amber – und traf damit einen Nerv: Der Tweet zum vermeintlichen Fehlkauf wurde bereits 38-Tausend-Mal geteilt.

Und auch in den Kommentaren dazu wird deutlich, das Stand nicht allein ist mit ihrem Irrtum. In 800 Beiträgen schreiben etliche User von ähnlichen Erfahrungen:

My mum thought the same thing about my kitchen saying ‘why did you buy a blue kitchen?!!!’ pic.twitter.com/eRonpehPCM — Ant (@AntSac76) April 3, 2018

Mancher ist sogar verwundert, dass nach einem Jahr die blaue Farbe von den Küchenfronten abblättert – die Schutzfolie bei Ikea scheint also sehr strapazierfähig zu sein:

ok so once in ikea dublin, someone came back after over a year complaining that their blue kitchen was peeling. they had never taken the protective wrap off it & thought they got sent a blue kitchen by accident but decided that they liked it better than the white 1 they ordered https://t.co/VrgbqEX2VB — kelly (@earley) April 2, 2018

Auch Elektrogeräte sind häufig in die blaue Folie eingewickelt – und sorgen damit für kurze Panikattacken bei den Käufern:

lol omg I opened our new cooker yesterday, I thought the same 😂 pic.twitter.com/Ql3eqMOmP1 — LittleThings🌳🍃 (@funkytwirly) April 9, 2018

Von RND/iro