Los Angeles

US-Superstar Lady Gaga (32) bangt um ihr schwerkrankes Pferd Arabella. „Ich renne nach Hause, um ihr Tschüss zu sagen“, schreibt die Popsängerin („Bad Romance“) und Schauspielerin („A Star Is Born“) auf ihrem Twitter-Account. Neben einem Bild von Arabella steht „Auf Wiedersehen mein Engel“, ein zerbrochenes Herz ist zu sehen.

Am Sonntagabend wurde Lady Gaga mit dem Critics’ Choice Award als beste Schauspielerin und für den besten Song ausgezeichnet. Doch anstatt zur Aftershowparty, ging es für die Sängerin in den Pferdestall. „Direkt nach der Show habe ich erfahren, dass mein geliebter Engel von Pferd, Arabella, stirbt“, schreibt Gaga in den sozialen Netzwerken.

Sie werde niemals die gemeinsamem Momente vergessen. „Lange Ausflüge zusammen, das Galoppieren durch den Canyon. Sie mit Cookies zu füttern. Sie wird immer ein Teil von mir sein.“

Die Worte der als Stefani Joanne Angelina Germanotta in New York geborenen Künstlerin lasen sich wie ein Abschiedsbrief - nähere Angaben zum Zustand des Tieres machte die 32-Jährige allerdings zunächst nicht. Lady Gaga hatte den Schimmel an Weihnachten 2015 von ihrer Plattenfirma geschenkt bekommen. Ein Jahr danach kaufte sie den Hengst Trigger, es kamen später zwei Fohlen zur Welt.

Von RND/dpa/mat