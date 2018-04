Lächeln und spucken

Hannover. Zottelige Lamas sind dafür bekannt, zu spucken, wenn man ihnen zu nah auf das Fell rückt. Besonders glamourös klingt dieses Verhalten nicht – und doch lösen die Lamas gerade das schillernde Einhorn als Trendtier ab. Damit führt die Kamelart eine langjährige Dynastie fort. Vor einigen Jahren galten Waldtiere wie Eule, Fuchs und Reh als besonders hip. Es folgten der Panda, das Faultier und eben das Fabelwesen Einhorn.

“Egal ob putzig oder wild – mit Tieren verbinden Menschen meist positive Assoziationen“, sagt Wenke Heuts, Pressesprecherin von Dawanda, dem Onlinemarktplatz für handgemachte Produkte. Auch spiegelten Produkte mit niedlichen Tieraufdrucken die Sehnsucht nach Natürlichkeit in einer Welt wider, in der Technik immer mehr dominiert.

Vielleicht liegt hier ein Grund, warum der Einhorn-Hype so langsam abebbt. Auch wenn rosa Einhörner sehr liebenswürdige Geschöpfe sind, so sind sie doch ein künstliches Produkt der menschlichen Fantasie. Das Lama ist dagegen nahbarer. Denn im Gegensatz zum perfekten Einhorn in seiner Gute-Laune-Glitzerwelt leistet sich das spuckende Lama ein paar Schrulligkeiten – und sammelt so unbeabsichtigt Sympathiepunkte.

Lamas als Hochzeitsmaskottchen

Besonders freundlich wirkt zunächst, dass Lamas immer so aussehen, als lächelten sie. “Das Lama hat ein niedliches Gesicht mit großen Augen – hier greift also das Kindchenschema, von dem Menschen einfach angesprochen werden“, sagt Nicolette Naumann, Leiterin der Konsumgütermesse Ambiente. Das gefällt einigen Menschen in den USA offenbar so gut, dass sie Lamas für ihre Hochzeit mieten. Hochzeitsfotos mit den tierischen Gästen zeigt der Instagram-Account “weddingllamas“.

“Lamas gelten als gutmütig, ihnen wird ein sanfter Charakter nachgesagt. Sie bewahren Menschen gegenüber eine respektvolle Distanz und sind auch ein bisschen eigen – sie spucken, wenn sie sich belästigt fühlen“, sagt Wenke Heuts von Dawanda. Ein naher Verwandter des Lamas spuckt hin und wieder ebenfalls: das Alpaka, das gerade auch an Beliebtheit gewinnt. Diese Tiere sind kleiner und leichter als Lamas. “Lama und Alpaka sehen sich sehr ähnlich. Der Konsument macht da bei Produkten mit niedlichen Aufdrucken der Kamelarten kaum einen Unterschied“, sagt Heuts.

Kuschelkissen mit Kindchenschema: Das Lama ziert nicht nur Kleidungsstücke, sondern schmückt, zum Beispiel in Kissenform, auch die Wohnung. Quelle: Petiti Panda über Dawanda.com

Doch egal ob Lama oder Alpaka: Die lächelnden und dennoch auf Distanz bedachten Tiere eignen sich für das Narrativ einer “Mir doch egal“-Attitüde. Zwar schmusen Kinder mit bunten Lamakuscheltieren, und grinsende Lamas verzieren Blusen. Der Kamelart gelingt allerdings etwas, was beim Einhorn undenkbar ist: Sie ist cool. Je nach Aufmachung wirkt ein Lama sogar irgendwie verwegen, bleibt dabei in Kombination mit einer überdimensionalen Nerdbrille aber stets selbstironisch.

Das Potenzial des Lamas haben schon einige Firmen für sich entdeckt. Haribo vertreibt die Fruchtgummi-Sonderedition “Drama-Lama“. Auch Jules Mumm Sekt hat sich ein “Party-Animal“ als Maskottchen ausgesucht: Im Werbevideo tanzt ein rosa Lama durch das Büro. Es trägt als Frisur einen stylishen Undercut.

Das Lama avanciert zum Hipster unter den Trendtieren. Selbst schmissige Wortspiele mit seiner englischen Bezeichnung wie „No Drama Llama“ oder “No Prob-Llama“ können seiner Coolness nichts anhaben – denn wenn Comic-Lamas so einen Spruch bringen, wirkt er nicht onkelig, sondern frech.

Von Sarah Franke