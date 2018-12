Hannover

Seit Donnerstag muss sich ein 18-Jähriger vor dem Landgericht Hannover wegen Mordes und mehrerer geringfügigerer Straftaten verantworten: Er soll an einem frühen Sonntagmorgen im Juni 2018 einen 82-jährigen Mann in der Bahnhofstraße totgefahren haben. Jan M., so die Anklage, war auf der Flucht vor der Polizei, alkoholisiert, ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto unterwegs, mit einer Geschwindigkeit um die 70 Stundenkilometer durch eine Fußgängerzone rasend. M. muss sich aufgrund seines Alters vor der 1. Großen Jugendkammer verantworten – und diese schloss die Öffentlichkeit noch vor Verlesung der Anklageschrift aus.

Die Flucht des 18-Jährigen in dem gestohlenen Mercedes SLK endete an einem Pfahl in der Marienstraße Ecke Berliner Allee. Quelle: Christian Elsner

Der Vorsitzende Richter Stefan Lücke bezog sich bei der Begründung des Ausschlusses, die M.s Verteidiger Dirk Schoenian beantragt hatte, auf ein psychiatrisches Gutachten. Dort ist die Rede von einer „instabilen Persönlichkeit“ des Angeklagten, von depressiven Verstimmungen und Suizidgefahr. Fände der Prozess in aller Öffentlichkeit statt, so heißt es, seien bei M. „massive Stressreaktionen“ zu befürchten.

Auf der Anklagebank sitzt ein junger Mann, der auf den ersten Blick als Germanistikstudent im ersten Semester durchgehen könnte. Dunkle Brille, flauschiger Vollbart, die Haare zu einem kleinen Dutt zusammengebunden. Die Staatsanwaltschaft wirft Jan M. vor, einen Menschen aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Wer mit Vollgas durch eine Fußgängerzone brause, so heißt es, nehme den Tod von Passanten billigend in Kauf. So wird ein Auto zur gefährlichen Waffe. Der 82-Jährige, der dem Vernehmen nach obdachlos war, hatte keine Chance, dem über den Kröpcke heranbrausenden Mercedes SLK 200 auszuweichen. Er wurde – um 7.20 Uhr kurz vor dem Apple-Store – von dem silberfarbenen Fahrzeug frontal erfasst, flog mehrere Meter durch die Luft, starb noch an Ort und Stelle.

Zwei Fußgänger hatten Glück

Begonnen hatte das Drama an jenem Morgen in der Schmiedestraße. Dort wollte eine Polizeistreife den SLK kontrollieren. Doch der junge Mann am Steuer, neben ihm eine 17-jährige Beifahrerin, drückte auf die Tube, versuchte über die Karmarschstraße Richtung Hauptbahnhof zu entkommen. Zwei andere Fußgänger konnten noch zur Seite springen – doch der Senior in der schmaleren Hälfte der Bahnhofstraße hatte keine Chance. Die Streifenbesatzung kümmerte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß um den Schwerverletzten, der Mercedes verschwand Richtung Südstadt. An der Berliner Allee Ecke Marienstraße prallte der gestohlene Wagen gegen einen Ampelmast. Die Beifahrerin wurde nach kurzer Flucht von einem Passanten gestellt, M. konnte zunächst flüchten, wurde jedoch am späten Abend bei der Polizeiinspektion in Burgdorf vorstellig und offenbarte sich als Fahrer des Unglückswagens.

Wie es heißt, hat M. schon seit früher Jugend Drogen und Alkohol konsumiert. Der Kontakt zu seinen Eltern soll schon länger abgebrochen sein. Zeitweilig lebte er in einem Kinderheim, später schlief er – ohne eigenen festen Wohnsitz – mal bei Freunden, mal bei seiner Großmutter. Vorbestraft ist der Realschüler offenbar nicht, aber richtig rund lief es nicht in seinem Leben. Am Vorabend der Todesfahrt – Deutschland hatte Schweden bei der Fußball-WM in einem denkwürdigen Spiel mit 2:1 geschlagen – feierte M. mit Freunden in der Sportsbar Nordkurve nahe dem Schützenplatz. In jener Nacht soll der 18-Jährige in nicht unerheblicher Menge Alkohol konsumiert haben. Als er den Mercedes eines Schaustellers entdeckte, in dessen Zündschloss noch der Schlüssel steckte, griff er zu – und startete zu einer Spritztour, die dem Leben eines 82-Jährigen ein jähes Ende bereitete.

War es wirklich Mord ?

Die Jugendkammer muss nun entscheiden, ob sie Jan M. tatsächlich wegen Mordes verurteilt, wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen oder zur Verdeckung von Straftaten wie Autodiebstahl und Fahren ohne Führerschein. Sie muss entscheiden, ob der 18-Jährige nach Jugendrecht (Höchststrafe zehn Jahre) oder nach Erwachsenenstrafrecht (Höchststrafe lebenslänglich) verurteilt wird. Und sie muss ergründen, ob M. an jenem Morgen möglicherweise in seiner Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt war, welche Rolle Drogen, Alkohol oder panische Angst vor der Polizei bei seiner Wahnsinnsfahrt gespielt haben. Vorläufig angesetzt hat das Gericht bis Mitte Januar fünf Verhandlungstermine.

