Waiblingen

Mehrere Jugendliche staunten zunächst nicht schlecht, als sie am frühen Samstagabend an der Erleninsel in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) vorbeigingen. Unter einem dortigen Pavillon beobachteten sie zwei Frauen und einen Mann, die unter lautstarkem Stöhnen den Geschlechtsakt vollzogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Jugendlichen informierten die Polizei.

Nachdem eine Waiblinger Polizeistreife eingetroffen war, beendete sie den noch andauernden Akt. Den 31-jährigen Mann und die 26 und 32 Jahre alten Frauen erwartet nach dem „flotten Dreier“ eine Anzeige wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Von RND