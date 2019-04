Los Angeles

Vor dieser Fragen stehen unzählige Mamas auf der ganzen Welt, und das jeden Tag wieder: Was soll es heute zu essen geben? Auch TV-Star Heidi Klum („ Germany’s Next Topmodel“) ist davon nicht ausgenommen, und deshalb bereitet sich die 45-Jährige gewissenhaft vor, wie ein Video bei Facebook zeigt.

MOM !!!! What‘s for dinner ? ... getting ready for the week 🤔 🍆🍋🌽🥕🥦🥗🥩🍤 Gepostet von Heidi Klum am Sonntag, 14. April 2019

Vier Kinder hat Mama Klum, und die wollen versorgt werden. Wie akribisch das Model sich auf die Woche vorbereitet, zeigte sie ihren Followern am Sonntagabend in einem Video bei Facebook: Darin zu sehen ist eine große Tafel, die offenbar bei Familie Klum zuhause steht. Darauf schreibt die 45-Jährige das Menü für die anstehende Woche: Montag gibt es Gulasch mit Kürbisnudeln, am Dienstag Kalbsschnitzel, Mittwoch Linsensuppe, Donnerstag ein Hähnchencurry mit Reis und am Freitag Fisch. Zu dem Video schreibt Heidi Klum: „Mama! Was gibt’s zum Abendessen? Bereite mich auf die Woche vor“.

Ob das Menü ganz nach dem Geschmack ihrer Kinder ist, bleibt unklar – die Follower des Models sind auf jeden Fall begeistert: „Ich komme am Montag fürs Gulasch vorbei“, schreibt einer. Und ein anderer findet: „Eine tolle Auswahl.“ Eine Frage vieler Fans bleibt allerdings unbeantwortet: Steht Heidi Klum selbst am Herd?

