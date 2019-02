Berlin

Bei rund 30.000 Haushalten und 2000 Gewerbebetrieben in Berlin ist seit Dienstagmittag der Strom ausgefallen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind der Bezirk Köpenick und Teile von Lichtenberg betroffen. Grund des seit etwa 14.00 Uhr andauernden Blackouts sind nach Angaben der Senatsverwaltung Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke. Ein Sprecher sagte am Abend, eine Bohrung habe dort eine wichtige Stromleitung zerstört.

Nach Angaben von Vattenfall wird der großflächige Stromausfall voraussichtlich noch bis Mittwochnachmittag andauern. „Komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich, die voraussichtlich bis 15.00 Uhr am 20.02.19 andauern werden“, twitterte der Energiekonzern am Dienstagabend.

Wegen des Blackouts seien auch die beiden Blockheizkraftwerke des Energieversorgers in Köpenick und Friedrichshagen vom Netz: „Die Wiederversorgung der rund 5000 betroffenen Haushalte mit Wärme kann erst nach der Wiederversorgung mit Strom erfolgen“.

„Das ist in der Tat außergewöhnlich“, kommentierte der stellvertretende Berliner Landes-Branddirektor die Situation in der „Abendschau“ des rbb. In dem Gebiet seien zusätzliche Kräfte im Einsatz, auch die Freiwillige Feuerwehr sei alarmiert.

Mobilfunk ebenfalls betroffen

Teilweise seien auch der Mobilfunk und das Festnetz von dem Ausfall betroffen. Außerdem liegt das Krankenhaus Köpenick in dem betroffenen Gebiet, das - wie auch beispielsweise das Bürgeramt - telefonisch nicht erreichbar war.

Bürgern wird in Notfällen geraten, sich direkt an die nächstgelegene Feuerwache oder Polizeidienststelle zu wenden. Es seien auch deutlich mehr Polizisten im Einsatz, um für die Bevölkerung ansprechbar zu sein. „In der Gegend sind viele Streifenwagen unterwegs“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Der Energiekonzern Vattenfall arbeite zusammen mit der Baufirma „mit Hochdruck“ an der Reparatur, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung. Erste Schätzungen waren noch davon ausgegangen, dass der Stromausfall bis etwa 3.00 Uhr nachts behoben werden könnte.

Blackout sorgt für chaotischen Verkehr

Der Stromausfall hatte auch Auswirkungen auf das Verkehrsnetz. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte auf Twitter mit, dass zahlreiche Ampelanlagen außer Betrieb seien. Der Straßenbahnverkehr war auf den Linien vom Rathaus Köpenick zu den Haltestellen Wendenschloss und Krankenhaus Köpenick sowie zwischen S-Bahnhof Grünau und Alt-Schmöckwitz unterbrochen. Wegen Ausfalls der Bahnsteigsbeleuchtung hielten die S-Bahnen außerdem nicht am Bahnhof Grünau.

Die Salvador-Allende-Brücke in Treptow-Köpenick ist derzeit wegen Bauarbeiten komplett für Autos gesperrt. Normalerweise ist sie eine der meistbefahrenen im Südosten der Stadt. Radfahrer und Fußgänger können die Brücke weiter nutzen.

Schon seit Jahren wird die Brücke über die Müggelspree abgerissen und saniert. Bislang war aber noch ein Teil befahrbar, während der andere saniert wurde.

