Los Angeles. Die beiden Schauspielerinnen waren einen Tag nacheinander an Herzversagen gestorben. „Das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die ich mit meinen 58 Jahren miterlebe. Ich vermisse die beiden so sehr. Liebe währt für immer“, twitterte Fisher am Donnerstag (Ortszeit).

This is a beautiful love story to witness in my 58 years. I miss them both so much. Love is everlasting pic.twitter.com/AeIVGaGl9k — Todd Fisher (@tafish) December 29, 2016

Dazu stellte er die Zeichnung, die die beiden Frauen von hinten Arm in Arm zeigt. Fisher trägt die Frisur und das weiße Kleid ihrer Rolle der Prinzessin Leia aus den „Star Wars“-Filmen, ihre Mutter einen gelben Hut und Regenmantel, die sie im Musikfilm „Singin' in the Rain“ getragen hatte. Das Bild ist überschrieben mit den weltberühmten Liedzeilen des Musicals: „What a glorious feeling. I'm happy again“ (auf deutsch: „Was für ein wunderbares Gefühl. Ich bin wieder glücklich“).

„Star Wars“-Star Fisher war am Dienstag im Alter von 60 Jahren gestorben. Die 84-Jährige Reynolds erlitt einen Tag später, als sie die Beerdigung ihrer Tochter geplant hatte, einen Schlaganfall und starb kurz darauf im Krankenhaus. Laut Promi-Portal „TMZ.com“ plant die Familie eine gemeinsame Beisetzung.

Von RND/dpa