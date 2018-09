Hannover

Für wen diese Nachricht wohl gedacht war? In ihrer Instagram-Story hat Lilly Becker am Montag ein Nacktfoto von sich gepostet, darauf der Schriftzug „U mad tho?“, frei übersetzt auf deutsch: „Na, bist du sauer?“.

Lilly Becker postet Nackt-Selfie auf Instagram

Lilly Becker hat in ihrer Instagram-Story ein Nacktfoto von sich gepostet. Quelle: Screenshot Instagram/Lilly Becker

Das Selfie zeigt sie von der Seite, wie sie knieend da sitzt und mit ihren Händen ihre Brüste bedeckt. Der Schriftzug läuft über ihr Gesicht, außerdem hat sie zwei Gifs, kleine Animationen, auf das Bild gelegt: zwei applaudierende Hände und einen Arm, der abwechselnd den Bizeps anspannt und sie dann an den Brüsten kitzelt.

Lilly Becker hat fast 80.000 Abonnenten auf Instagram

Damit hat die 42-Jährige Noch-Ehefrau von Boris Becker sicherlich für Aufsehen in dem sozialen Medium gesorgt: Fast 80 000 Abonnenten hat das niederländische Model auf Instagram. Ob die Frage nun an ihren Ex Boris gerichtet ist oder doch an jemand anderen, verrät Becker nicht. Das Paar hatte sich im Mai nach neun Jahren Ehe und 13 Jahren Beziehung getrennt.

