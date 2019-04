Bayern bietet Frankreich Hilfe für Wiederaufbau von Notre-Dame an

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder will praktische Hilfe beim Wiederaufbau von Notre-Dame leisten. In einem Brief an die französische Botschafterin in Berlin, Anne-Marie Descôtes, hat der CSU-Politiker die Expertise der drei staatlichen Dombauhütten in Regensburg, Passau und Bamberg zur Verfügung gestellt. „Dort wird die mittelalterliche Steinmetz-Tradition bis heute gepflegt und kommt bei der Restaurierung der Sakralgebäude nach wie vor zum Einsatz“, sagte Söder am Rande seiner Äthiopienreise in Addis Abeba. Er hoffe, dass der Aufbau schnell gelingen werde.

dpa Ministerpräsident Söder will Experten nach Paris schicken