Schneemassen in Bayern und Sachsen, ein Sturmtief über dem Norden: Unwetterlagen haben Deutschland am Dienstag fest im Griff. Die aktuelle Entwicklung im Liveblog.

+++ ADAC verdoppelt Absatz an Schneeketten +++

15.35 Uhr: Weil es in den vergangenen Tagen so stark geschneit hat, konnte der ADAC im Vergleich zum Vorjahreszeitraum doppelt so viele Schneeketten verkaufen. Die Leute würden ihre Autos immer je nach Situation präparieren und nicht vorausschauend planen, sagte Thomas Schwarz vom ADAC Südbayern am Dienstag. „Zum Beispiel gibt es an Wochenenden immer einen Anstieg, weil viele dann Ausflüge machen“, so Schwarz.

+++ Sperrwerke machen vor Sturmflut dicht +++

15.30 Uhr: Im Kampf gegen die erwartete Sturmflut sind die niedersächsischen Sperrwerke an den Flüssen Ems, Weser und Elbe geschlossen worden. Wann sie wieder geöffnet werden, hänge von der Entwicklung der Wasserstände ab, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs NLWKN am Dienstag. Für eine Schadenseinschätzung sei es derzeit noch zu früh. Das Wasser werde in der kommenden Niedrigwasserphase nicht komplett ablaufen, und in der Nacht zum Mittwoch sei erneut mit einer leichten Sturmflut zu rechnen. Daher sei eine Bestandsaufnahme auf den Inseln erst am Mittwoch sinnvoll, sagte der Sprecher.

+++ Ministerium warnt vor Schneebruchgefahr in Bayerns Wäldern +++

15.15 Uhr: Das bayerische Forstministerium warnt vor hoher Schneebruchgefahr in den Wäldern des Freistaats. „Viele Bäume können im Moment unter der hohen Schneelast jederzeit umkippen oder zusammenbrechen“, betonte Forstministerin Michaela Kaniber ( CSU) am Dienstag. Vor allem im Süden und Südosten solle man sich nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell höchste Vorsicht walten lassen. Für die kommenden Tage werden weitere Schneefälle und Regen sowie zusätzlich Wind und Sturmböen erwartet. Damit steige das Risiko noch einmal gravierend.

+++ Elbfähre stoppt wegen Hochwassers den Verkehr +++

14.40 Uhr: Die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen hat am Dienstagmittag den Fährbetrieb wegen Hochwassers eingestellt. Die Schiffe würden voraussichtlich am Abend gegen 18 Uhr den Pendelverkehr zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen wieder aufnehmen, teilte die Reederei auf ihrer Homepage mit.

+++ Sturmflutmarke bei Helgoland knapp überschritten +++

14.15 Uhr: Sturmtief „Benjamin“ hat in der Nordsee für eine kleine Sturmflut gesorgt. Auf Helgoland erreichte das Hochwasser seinen Scheitelpunkt gegen 13.30 Uhr. Mit 1,55 Meter über dem normalen Hochwasser sei die Sturmflutmarke von 1,5 Metern knapp überschritten worden, sagte ein Sprecher beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH).

Die ost- und nordfriesischen Inseln sowie der Halligen waren den Tag über teilweise auf sich allein gestellt, da die Fähren in den Häfen blieben. Auch der Sylt-Shuttle schränkte wegen des Wetters den Betrieb ein. Wohnwagengespannen, Pkw mit Anhänger, Lkw mit leeren Anhängern, sowie Lkw mit Gefahrgut und Motorräder wurden nicht befördert, wie das Unternehmen mitteilte. Größere Sturmschäden wurden jedoch zunächst nicht bekannt.

+++ Skigebiete kapitulieren vor dem Schnee – viele Lifte geschlossen +++

13.20 Uhr: Geschlossene Pisten statt Fahrspaß bei weißer Pracht: Am Dienstag wurden in Bayerns Skigebieten zahlreiche Lifte und Pisten gesperrt. Der Grund: ausgerechnet der viele Schnee, der in den vergangenen Tagen niederging. So waren im Gebiet Brauneck bis auf drei kleine Tallifte alle Pisten und Anlagen geschlossen. „Auf den Bäumen liegt mittlerweile extrem viel und schwerer Schnee“, sagte eine Sprecherin des Skigebiets. „Da besteht die Gefahr, dass die Bäume umknicken und auf Pisten und Lifttrassen fallen. Wie lange die Anlagen geschlossen bleiben, können wir nicht abschätzen; es soll ja weiterschneien.“

+++ Sturm: Suche nach Containern unterbrochen +++

12.25 Uhr: Wegen des Sturmtiefs an der Nordsee wurde die Suche nach Containern unterbrochen, die der Frachter „MSC Zoe“ vorige Woche auf dem Weg nach Bremerhaven verloren hatte. Die Suche nach angespülter Ladung wurde jedoch fortgesetzt, unter anderem mit einem geländegängigen Kettenfahrzeug am Strand der Insel Borkum. Dort seien zahlreiche Einzelteile wie Fahrradschutzbleche, Verpackungsreste und Müll angetrieben, berichteten Mitarbeiter des Havariekommandos.

+++ Beeinträchtigungen im Bahnverkehr möglich +++

11.45 Uhr: Die Deutsche Bahn schließt Auswirkungen des Sturmtiefs „Benjamin“ auf den Bahnverkehr nicht aus. Sie bittet Reisende, sich vorab im Internet zu informieren. Am wichtigen niederländischen Drehkreuz Amsterdam Schiphol hat die Fluggesellschaft KLM vorsorglich etwa 160 Flüge gestrichen.

+++ Lawinengefahr in Österreich steigt weiter +++

11.15 Uhr: In Österreich wächst die Sorge vor Lawinen. So wird bis Donnerstag im Hochgebirge wohl ein weiterer Meter Schnee hinzukommen. In tieferen Lagen seien 30 bis 80 Zentimeter möglich, sagte in Wien ein Sprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „Die Gefahr, dass Bäume angesichts der Schneelast und des Sturms auf Straßen, Stromtrassen und Bahnlinien stürzen, steigt von Tag zu Tag.“ In weiten Teilen des Landes herrschte oberhalb der Waldgrenze die zweithöchste Warnstufe. In Österreich sind in diesem Jahr bereits 17 Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen.

+++ Auch in Sachsen-Anhalt soll es winterlich werden +++

11 Uhr: Sachsen-Anhalt stehen winterliche Tage bevor. Nach einem vergleichweise milden Dienstag würden die Temperaturen nach unten fallen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Am Mittwoch könne es bereits schneien. Am Donnerstagmorgen soll es den Angaben zufolge im gesamten Land weiß sein. In höheren Lagen wie im Harz herrschte bereits am Dienstag ein winterliches Szenario.

Auf dem Brocken, dem mit 1141 Meter höchsten Berg des Mittelgebirges, lagen mehr als 75 Zentimeter Schnee, wie ein Experte der dortigen Wetterstation am Dienstagmorgen sagte. Kräftiger Wind mit Spitzen von bis zu 126 Kilometern pro Stunde führte zu starken Schneeverwehungen. Die Sicht lag bei unter 20 Metern. „Man sieht fast nichts“, so der Wetterbeobachter. Touristen und Wanderern riet er von einem Ausflug auf den Brocken ab. In den kommenden Tagen soll es weiter kräftig schneien.

Besucher gehen auf dem Brocken spazieren. Quelle: Matthias Bein/dpa

+++ Sturmflutwarnung für die Ostseeküste , Fährverkehr eingeschränkt +++

9.50 Uhr: Seit dem frühen Vormittag gibt es auch eine Sturmflut-Warnung für die deutsche Ostseeküste. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erwartet extreme Wasserstände an der Ostseeküste. Am Mittwoch wird eine Sturmflut erwartet, mit Maximalwerten bis zu 1,30 Meter über dem mittleren Wasserstand gegen 12 mittags.

9.45 Uhr: Sturmtief „Benjamin“ hat auch Auswirkungen auf den Fährverkehr in der Nordsee: Zwischen Schlüttsiel ( Kreis Nordfriesland) und den Halligen fällt der Fährverkehr aus. Die Fahrplanänderung gelte für den gesamten Dienstag, gab die Wyker Dampfschiff-Reederei auf ihrer Internetseite bekannt. Auf der Verbindung zwischen Föhr und Amrum könne es nachmittags möglicherweise auch zu Fahrplanänderungen kommen. Die Zugverbindung nach Sylt werde nicht eingeschränkt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Es dürften aufgrund des Wetters lediglich keine leeren Lastwagen oder Gefahrguttransporter befördert werden.

+++ Schneechaos in Oberbayern : Schulen bleiben geschlossen +++

9.40 Uhr: Während es in Oberbayern weiter schneit, ist es in weiten Teilen Bayerns am Dienstag nass und kalt. Bereits seit den frühen Morgenstunden liefen die Räumarbeiten in Oberbayern, wie einige Polizeistellen berichteten. An vielen Schulen im Landkreis Traunstein fällt weiter der Unterricht aus. In den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen bleiben die Schulen bis einschließlich Freitag geschlossen. In diesen Regionen wird noch weiterer Schneefall erwartet.

+++ Neue Schneefälle im Alpenraum erwartet +++

9 Uhr: Nach einem der schneereichsten Wochenenden der vergangenen Jahre gönnt der Winter den Menschen im südlichen Bayern und in Österreich am Dienstag voraussichtlich eine Atempause. Doch die wird nur von kurzer Dauer sein. Spätestens in der Nacht zum Mittwoch werde sich der Schneefall im Süden des Freistaats wieder intensivieren, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Die nächste Unwetterwarnung für den Alpenrand steht bevor“, sagte er. Der DWD sprach am Montagabend von einer Wetterlage „mit hohem Unwetterpotenzial“. Bayerns Schüler können sich dagegen freuen: Vielerorts fällt die ganze Woche über die Schule aus.

+++ Ergiebige Schneefälle in Sachsen erwartet +++

8.20 Uhr: Nach Bayern drohen auch in Sachsen starke Schneefälle. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor ergiebigen Schneefällen gewarnt, die örtlich zu Verwehungen und Schneebruch führen könnten. Betroffen seien von Dienstag- bis Donnerstagmittag voraussichtlich der Erzgebirgskreis, das Bergland im Landkreis Mittelsachsen, die höheren westelbischen Lagen im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Kreis Zwickau, die Stadt Chemnitz und das Bergland im Vogtlandkreis.

+++ Sturmflut an der Nordseeküste erwartet +++

8.10 Uhr: Die Menschen an Teilen der deutschen Nord- und Ostseeküste bereiten sich auf Sturmtief „Benjamin“ vor. Am Dienstag wird in Hamburg, an Teilen der Küste Niedersachsens und Schleswig-Holsteins sowie in Bremerhaven eine Sturmflut erwartet. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gab eine Warnung für die deutsche Nordseeküste heraus.

Von RND