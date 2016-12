Berlin. Am Montagabend ist ein Lkw in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin gerast. Zwölf Menschen starben, rund 50 wurden verletzt.

Anis Amri wurde im Rahmen einer Personenkontrolle erschossen. Das bestätigte Italiens Innenminister Marco Minniti am Freitag.

Amris Fingerabdrücke wurden am Lkw-Fahrerhaus sichergestellt. "Dieser Tatverdächtige ist mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter“, sagte Innenminister de Maizière.

Am Donnerstag hat die Polizei mehrere Gebäude in Berlin und Nordrhein-Westfalen durchsucht – dort soll sich Amri in den vergangenen Monaten aufgehalten haben. Er wurde aber nicht gefunden.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert den Angriff auf den Weihnachtsmarkt für sich.

Kanzlerin Merkel lobte die Bevölkerung: "Ich bin sehr stolz, wie besonnen die große Zahl der Menschen auf die Situation reagiert.

Auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist am Montagabend ein Anschlag mit einem Lastwagen verübt worden. Ein tonnenschwerer Lkw fuhr über den Gehweg auf den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Dabei kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben. Zur Bildergalerie

