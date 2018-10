Utrecht

Mit einem ungewöhnlichen Zeugenaufruf ist die niederländische Polizei an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sucht den Besitzer eines Löwenbabys, das auf einem Feld zurückgelassen wurde.

Den Fall machte die Polizei auf Facebook öffentlich. „Heute haben wir einen besonderen Hinweis erhalten“, heißt es in dem Post. Ein Zeuge habe den kleinen Löwen in einem Käfig auf einer Weide bei Tienhoven in der Nähe von Utrecht entdeckt. Das wenige Monate alte Tier wurde dort zurückgelassen. Das Löwenbaby wurde von einem Tierarzt untersucht und dann in eine Tierschutzstation im Norden des Landes gebracht, berichten niederländische Medien.

Getuigenoproep achtergelaten leeuw Vandaag kregen we een hele bijzondere melding op de Burgemeester Huijdecoperweg in... Gepostet von Politie Stichtse Vecht am Sonntag, 7. Oktober 2018

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die jemanden kennen, der kürzlich einen jungen Löwen gekauft hat.

Von RND