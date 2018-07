Düsseldorf

Die Polizei hat ein siebenjähriges Mädchen leblos in einer Düsseldorfer Wohnung gefunden. Das Kind sei am Donnerstag noch vor Ort gestorben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach hatte es nach einem Hinweis auf eine Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rath eine Einsatz vom Spezialeinsatzkräften gegeben. Als sie die Wohnung betraten, fanden sie das Kind. Ein Tatverdächtiger sei vor Ort festgenommen worden. Vermutlich handele es sich bei ihm um den Vater des Mädchens. Es bestehe der Verdacht auf einen Tötungsdelikt, sagte die Sprecherin. Das Motiv sei unklar. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Von RND