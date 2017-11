Mafiaboss Riina 87-jährig in der Haft gestorben

Rom. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Riina war in den vergangenen Wochen zweimal operiert worden. Er litt an Nierenkrebs und Herzproblemen. Der 1930 in Corleone auf Sizilien geborene Riina war einer der mächtigsten Bosse der Cosa Nostra. Er trug den Spitznamen „Die Bestie“ und steckte in den 80er und 90er Jahren hinter vielen der aufsehenerregendsten Mafiamorde. Er wurde 1993 gefasst und bekam 13 Mal lebenslang. Im Sommer dieses Jahres entschied ein Gericht gegen eine vorzeitige Haftentlassung.

Von RND/dpa