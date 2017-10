Malala Yousafzai beginnt ihr Studium in Oxford

Oxford. Die 20-jährige Malala Yousafzai studiert ab sofort in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft. Am Montag besuchte sie ihren ersten Kurs an der Traditionsuni.

5 years ago, I was shot in an attempt to stop me from speaking out for girls' education. Today, I attend my first lectures at Oxford. pic.twitter.com/sXGnpU1KWQ — Malala (@Malala) October 9, 2017

Vor fünf Jahren, am 9. Oktober 2012, hielt ein Mann ihr auf dem Heimweg von der Schule in einem Bus eine Waffe an den Kopf und drückte ab. Die damals 15-Jährige überlebte den Anschlag knapp.

In einem Schreiben bekannten sich damals die Taliban zu der Tat. Als Grund nannten sie den Einsatz des Mädchens für das Recht auf Bildung für Frauen in Pakistan. Zuvor bloggte sie anonym über das Leben in Pakistan unter der Herrschaft der Taliban.

Nach dem Attentat gab sie ihr Ziel nicht auf. 2014 bekam sie für ihr Engagement den Friedensnobelpreis. Damit ist sie die jüngste Preisträgerin seit Beginn der Verleihung. Mitte August gab sie auf Twitter bekannt, dass sie in Oxford angenommen wurde.

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf — Malala (@Malala) August 17, 2017

Von Ariane Fries/RND