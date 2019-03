Neumarkt in der Oberpfalz

Auf eine Feuerwehrfrau im Einsatz ist ein Mann mit seinem Wagen zugesteuert, einem Feuerwehrmann hat er den Mittelfinger gezeigt. Nur durch einen Sprung konnte sich die Frau vor dem Auto retten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach sperrten Einsatzkräfte am Sonntag vorübergehend eine Straße in Neumarkt in der Oberpfalz, um einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum zu beseitigen. Der 63-jährige Autofahrer sei trotzdem in den abgesperrten Bereich gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Versuche, ihn per Handzeichen zu stoppen, seien erfolglos geblieben. Den Beamten habe der Mann aus Deining (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gesagt, dass die Absperrung für ihn nicht als solche erkennbar gewesen sei.

Von RND/dpa