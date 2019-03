Braunschweig

Ein Mann ist in Braunschweig bei einem versuchten Reifenwechsel unter seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Offensichtlich sei bei den Arbeiten in der Garage am Sonnabendnachmittag der Wagenheber weggerutscht, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Zeuge wählte den Notruf. Als die Einsatzkräfte ankamen, war der Mann noch unter seinem Auto eingeklemmt. Den Rettern gelang es dann aber schnell, ihn zu befreien. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa