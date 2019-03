Waren

Von einem Wohnungsfenster aus soll ein Mann in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet haben. Die betroffenen Fahrer hatten am Samstag den Notruf gewählt und berichtet, dass sie während der Fahrt geblendet worden seien, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zahlreiche Zeugenaussagen und Hinweise der Geschädigten führten die Beamten letztlich zu einer Wohnung.

Wie sich bei der Befragung des Wohnungsinhabers herausstellte, soll ein ebenfalls anwesender Freund des Mannes die Fahrer gezielt durch eine Fensterscheibe anvisiert haben. Der Laserpointer wurde bei dem Freund sichergestellt. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Sollten Sie durch einen Laserpointer geblendet werden, empfiehlt die Polizei, den Kopf sofort wegzudrehen und notfalls die Augen zu schließen.

