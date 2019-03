Seeon-Seebruck

Bei Waldarbeiten ist in Oberbayern eine 26-Jährige von einem Baum erschlagen worden. Ein Mann hatte den Baum am Sonnabend in einem Waldstück bei Seeon-Seebruck im Landkreis Traunstein gefällt, dieser stürzte dann einem Polizeisprecher zufolge auf die Frau. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Weitere Angaben machte die Polizei bisher nicht.

Baumfällarbeiten mit tödlicher Folge waren privat

Dem „Merkur“ zufolge soll sich der tragische Vorfall am Sonnabendmorgen ereignet haben, die Baumfällarbeiten des Mannes sollen privat gewesen sein. Angehörige der jungen Frau werden psychologisch betreut.

Von RND/dpa