Mülheim. In Mühlheim in Nordrhein-Westfalen muss sich ein erschreckender Fall abgespielt haben: Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 37-jähriger Familienvater am frühen Freitagmorgen ins Erdgeschoss seines Reihenhauses gegangen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Anschließend habe seine Frau lautes Geschrei und Gepolter gehört, berichtete sie später der Polizei – so erzählen es die Ermittler in einer Mitteilung.

Blutüberströmt im Wohnzimmer

Die 36-jährige Frau habe daraufhin ihren Mann gerufen, aber keine Antwort erhalten, erzählte sie weiter. Sie habe deshalb die Polizei alarmiert und gesagt, dass sie Einbrecher im Haus vermute. Sie habe Angst gehabt und sei mit ihren beiden Kleinkindern im Schlafzimmer geblieben.

Die Polizei fand den Mann wenig später blutüberströmt im Wohnzimmer. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Sie sucht Zeugen, die den mutmaßlichen Hauseinbruch beobachtet haben, und befragt die Nachbarschaft. Ob etwas gestohlen wurde, blieb zunächst unklar.

