Glasow

In einem Döner-Imbiss in Glasow südlich von Berlin hat es am Dienstagabend eine Schießerei gegeben. Gegen 19.45 Uhr soll ein Mann mit einem silberfarbenen Fahrzeug auf dem Parkplatz vorgefahren sein und aus dem Auto mit einer Schrotflinte in den Imbiss geschossen haben. Laut Polizei hat der Schütze auf eine Gruppe von drei Personen gezielt, die an einem Tisch saß.

Ein 49 Jahre alter Mann aus Blankenfelde-Mahlow wurde schwer verletzt. Er erlitt Schusswunden an Armen und Oberkörper und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Polizei sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Täter ist flüchtig

Der Täter konnte unerkannt entkommen. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr sperrte am Dienstagabend das Gebiet rund um das Einkaufszentrum ab. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Ob es einen Zusammenhang zu einer Brandstiftung auf zwei Transporter Ende August gibt, wollte die Polizei nicht sagen. „Wir können eine Verbindung nicht ausschließen“, sagte Hauptkommissar Reichelt von der Polizeiinspektion Teltow-Fläming in Brandenburg.

Von Christian Zielke/RND