Mann muss nach Ehestreit von Baum gerettet werden

Wörth am Rhein. Doppeltes Pech für einen Ehegatten aus Rheinland-Pfalz: Während eines Streits mit seiner Ehefrau ist der 47-Jährige aus Wörth am Rhein offenbar aus Protest auf einen Baum geklettert. In bis zu 15 Metern Höhe verharrte er im Geäst und wollte zunächst nicht wieder herrunterkommen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach zwei Stunden schließlich konnten die alarmierten Beamte den Mann zum Herunterklettern bewegen. Allerdings verließen ihn nach wenigen Metern die Kräfte. Polizei und Feuerwehr mussten ihn im Korb einer Drehleiter auf den Boden zurückholen.

Anschließend sei der erschöpfte 47-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Seine Ehefrau habe sich über die Aktion so aufgeregt, dass sie den Ort des Geschehens noch während des Rettungseinsatzes verließ. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert.

Von RND/dpa