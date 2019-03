Berlin

Besorgte Angehörige eines niedergestochenen Mannes haben etwa zwei Stunden lang die Notaufnahme einer Klinik in Berlin-Spandau blockiert. Es seien so viele Bekannte und Verwandte ins Krankenhaus geströmt, dass auch der Haupteingang der Klinik zeitweise gesperrt werden musste, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 42-Jährige war am Samstagabend niedergestochen worden. Die Verletzungen waren lebensgefährlich, Ärzte setzten eine Notoperation an.

Der Täter ist bisher unbekannt. Die Polizei prüft, ob es im Bereich Daumstraße und Ecke Goldbeckweg in Spandau einen Übergriff gegeben hat. Unklar ist auch, ob es einen Zusammenhang mit einer weiteren Attacke gibt. Denn ebenfalls am Samstagabend wurde ein 31-Jähriger schwer verletzt mit Stichwunden in ein Krankenhaus in Westend eingeliefert. Er soll von vier Männern attackiert und niedergestochen worden sein.

Von RND/dpa