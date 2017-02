Hannover. Der 30-jähriger Nachbar bemerkte den Rauch, der aus der Wohnung seiner Nachbarin kam. Er rief die Feuerwehr, öffnete anschließend die Wohnungstür und brachte die 77-Jährige ins Freie. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus zwei Fenstern des Mehrfamilienhauses.

Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte, wurde sieben Menschen verletzt. Eine 31-jährige Bewohnerin und ihre drei Kinder, darunter ein Säugling, kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Auch der Retter und seine Nachbarin wurden in eine Klinik gebracht – so wie eine weitere 67 Jahre alte Bewohnerin des Hauses.

Das Feuer war gegen 20 Uhr am Montagabend in der Hochparterrewohnung der 77-Jährigen ausgebrochen. Die Gründe dafür sind noch unklar.

Von RND/dpa/HAZ/Tobias Morchner