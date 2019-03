Nörten-Hardenberg

Ein Autofahrer ist auf der A7 in Südniedersachsen überfahren worden, nachdem er einem Fußgänger auf dem Standstreifen helfen wollte. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 52-jährige Autofahrer zuvor am frühen Dienstagmorgen einen Notruf an die Polizei abgesetzt und mitgeteilt, er habe eine verkleidete Person auf dem A7-Standstreifen bei Nörten-Hardenberg gesehen.

Der Autofahrer hielt an, stellte sein Warndreieck auf und machte den Warnblinker an – vermutlich, um den Fußgänger zu suchen und ihm zu helfen. Kurz danach wurde der Autofahrer jedoch von einem Lastwagen erfasst. Dabei wurde der 52-Jährige aus Hannover so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wer der verkleidete Fußgänger war, den der Mann zuvor gesehen hatte, ist bisher unklar – die Polizei sucht noch Zeugen des Unfalls. Die A7 war danach in Richtung Kassel zeitweise voll gesperrt.

Von RND/dpa