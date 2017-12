Mann stirbt in Altkleidercontainer

Wetzlar/Dillenburg. Kopfüber steckte der 40-Jährige im Einwurfschacht fest. Passanten riefen die Polizei, doch die Hilfe kam zu spät: Am Ersten Weihnachtstag wurde der Mann im hessischen Wetzlar in einem Altkleider-Container eingeklemmt und ist dabei tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Erste Versuche von Polizei und Feuerwehr, den Mann aus der Lage zu befreien, scheiterten. Der Container musste von der Feuerwehr aufgeschnitten werden. Ein Notarzt versuchte noch, den Mann wiederzubeleben. Doch er konnte nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen.

Opfer konnte sich nicht selbst befreien

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann an der Einwurfklappe vorbei mit dem Oberkörper in den Container hinein lehnte. So habe er wohl an die Kleidung im Inneren herankommen wollen. Nach ersten Erkenntnissen klemmte der Kippmechanismus der Klappe den Mann in Höhe des Bauches ein. Daher habe er sich nicht selbst befreien können.

Der mit Bügel und Ladeklappe versehene Container sei von seiner Bauart so konzipiert, dass die Entnahme von Kleidung durch Unbefugte verhindert werden soll, erklärte die Polizei.

Obduktion soll genaue Todesursache klären

Nach Angaben der Beamten handelt es sich bei dem Todesopfer nicht um einen Obdachlosen. Der aus Rumänien stammende Mann hatte einen festen Wohnsitz in Wetzlar. Um die genaue Todesursache zu klären, beantragte die Staatsanwaltschaft Wetzlar eine Obduktion. Mit einem Ergebnis der Untersuchung sei Anfang kommenden Jahres zu rechnen. Polizeisprecher Guido Rehr sagte zu dem Fall: „Das ist eine tragische und unglückliche Art zu Tode zu kommen, die auch für die Polizei nicht alltäglich ist.“

Nicht der erste Fall

Ein ähnlicher Fall hatte sich an einem September-Abend 2016 in Laubach bei Gießen ereignet. Ein Flüchtling aus Syrien wollte sich im Schutz der Dunkelheit aus dem Container bedienen. Dabei klemmte er sich in der Klappe ein und konnte sich nicht mehr befreien. Zeugen verständigten die Polizei. Die Feuerwehr konnte den bewusstlos gewordenen Mann befreien und wiederbeleben. Er wurde in kritischem Zustand in eine Gießener Klinik gebracht. Wenige Tage später erlag er aber seinen Verletzungen.

Dass Diebe auf der Suche nach Altkleidern in Containern steckenbleiben und auffallen, sei selten, sagte Rehr. Wenn ihnen die Entnahme ohne Komplikationen gelinge, bekomme es die Polizei nicht mit. „Es weiß ja niemand, was drin war und was fehlt, wenn der Container geleert wird“, sagte Rehr. Es komme aber häufiger mal vor, dass versucht werde, die Schlösser an den Containern zu knacken. „Die Täter nutzen die Kleider für den Eigenbedarf oder versuchen sie gewinnbringend weiterzuverkaufen.“ Fest stehe aber: Gegenstände aus Altkleider-Containern zu fischen, sei Diebstahl, sagte Rehr.

